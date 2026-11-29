Ingente mobilitazione nella notte per un incidente a Cassina Rizzardi, in via Risorgimento. Intorno alle 12.30, per cause ancora da chiarire, un’auto è finita fuori strada e si è ribaltata. I soccorsi sono scattati in codice rosso. Sul posto tre ambulanze e due automediche. Coinvolte nell’incidente quattro persone, tre uomini di 37, 41 e 47 anni e una donna di 62. Sono stati trasportati in codice giallo e verde, dunque non in pericolo di vita, al Sant’Anna di San Fermo e all’ospedale di Circolo di Varese.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Como e i carabinieri di Cantù, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.