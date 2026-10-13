Digital Innovation Forum, al via la quarta edizione a Villa Erba

Digital Innovation Forum, al via da mercoledì 14 ottobre la quarta edizione dell’evento a Villa Erba di Cernobbio. Tre giorni dedicati a innovazione, tecnologia, quantum e intelligenza artificiale. Torna il principale appuntamento italiano ed europeo dedicato alle policy per l’innovazione digitale, la competitività industriale e lo sviluppo delle tecnologie del futuro. Sul palco fino a venerdì 16 ottobre si alterneranno speaker di rilievo, ospiti italiani e internazionali, per ragionare sull’Europa del domani.

Investire sul futuro, lavorando sul presente per costruire un’Europa innovativa e all’avanguardia: è il filo conduttore dell’incontro organizzato a Cernobbio. Per tre giorni Villa Erba ospiterà rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, Ceo delle principali aziende tecnologiche, università e startup per condividere le loro visioni e definire insieme la strategia europea del fare innovazione tecnologica.

L’edizione 2026 avrà come tema centrale “L’Europa del Fare Innovazione”, appunto, con un’attenzione particolare sulla necessità di favorire un contesto normativo e industriale capace di sostenere l’innovazione e accelerare la trasformazione di ricerca e investimenti in valore economico e sociale. Nella giornata d’apertura è atteso l’intervento del sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione, il comasco Alessio Butti, oltre a un videomessaggio del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.