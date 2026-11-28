Violazioni in tema di sicurezza sul lavoro, denunciato un 27enne titolare di una pizzeria. I carabinieri della Stazione di Fino Mornasco, assieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como, nella serata di ieri hanno effettuato controlli sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. I controlli hanno interessato due attività commerciali di Luisago e Fino Mornasco, dove sono stati identificati 21 clienti.

Il titolare di una pizzeria, un 27enne di origine turca, è stato denunciato a piede libero per violazioni riguardanti la tutela dei lavoratori dai rischi di natura elettrica e la mancata autorizzazione all’installazione di un impianto di videosorveglianza, che hanno portato a circa 11.000 euro di ammenda. Un 26enne residente a Fino Mornasco è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti: durante i controlli ha consegnato spontaneamente ai militari alcuni grammi di hashish e uno spinello già confezionato. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.