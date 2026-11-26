“Quello che le donne non dicono. Conoscenza, ascolto e consapevolezza per il benessere del corpo e della mente”: è il titolo della serata organizzata al Synlab di Como, con il contributo di Telefono Donna Como. Focus sull’importanza dell’ascolto di sé e dei bisogni delle donne, anche se spesso non è facile confrontarsi e parlare delle proprie difficoltà. A volte prevale la vergona, altre la paura di essere giudicate o non comprese. Un incontro con volontarie, medici, psicologi e ginecologi, per parlare di prevenzione, salute, emozioni, accoglienza, autodeterminazione e – appunto – ascolto.

“Per noi è molto importante. Ci dà modo di soffermarci sulla collaborazione che va avanti da tanti anni con Telefono Donna e sposa uno dei valori fondamentali del nostro Synlab Lei, un reparto interamente dedicato alla donna, alla sua salute e al benessere femminile. Ha l’obiettivo di promuovere la prevenzione a 360 gradi sulla donna, con percorsi dedicati e personalizzati, sposando il principio della medicina di genere”, spiega Eleonora Abbate, Site Manager Synlab San Nicolò Como e Lecco.

“La ricchezza del nostro centro è poterci permettere il tempo di ascolto, dove ogni donna arriva con le sue difficoltà. Un ascolto reale, non avere la fretta di sovrapporre le risposte, ma costruirle con la donna e affiancarle in un reale percorso”, ha sottolineato Emiliana Pontiggia, operatrice Telefono Donna Como.

“Il taglio dell’incontro organizzato da Synlab è incentrato su ascolto, autodeterminazione e consapevolezza – ha aggiunto un’altra operatrice di Telefono Donna Como, Sofia Wenk – parole che appartengono tantissimo al nostro modo di lavorare e all’approccio che abbiamo al centro antiviolenza. Noi siamo prima di tutto un punto di ascolto e accoglienza per le donne che ci chiamano”.

Imparare a conoscersi e ascoltarsi è il primo passo per tornare a prendersi cura di sé, dei propri desideri e dei propri bisogni. Perché ogni donna possa sentirsi libera di scegliere, cambiare, esprimersi ed essere sé stessa. Prendersi cura di sé è un atto d’amore e di rispetto. Lavora in questa direzione Telefono Donna Como, che registra dati allarmanti: sempre più donne vittime di violenza, fisica ma anche psicologica. Sempre più donne che hanno bisogno di aiuto.

“Numeri sempre in aumento – spiega Wenk, volontaria al centro antiviolenza di Como – Nel 2025 abbiamo accolto 280 donne, quest’anno siamo già oltre 300 e prevediamo di arrivare a 340. Un aumento ancora più significativo di quello registrato lo scorso anno. In crescita in particolare la fascia d’età tra i 16 e 29 anni”.