Essere magri a tutti i costi: quando il peso diventa un’ossessione e i farmaci vengono usati impropriamente, se non abusati. È allarme farmaci anti-diabete, utilizzati – erroneamente – anche dai vip.

A garantire in breve una magrezza (talvolta eccessiva) sono farmaci nati per il trattamento del diabete e che si sono dimostrati efficaci anche contro l’obesità, perché in grado di inviare segnali di sazietà al cervello, aiutando a controllare il senso di fame e, di conseguenza, l’assunzione di cibo. Tra questi l’Ozempic. Ora però – ed è qui che scatta l’allarme – vengono usati in maniera impropria anche da chi non soffre né di obesità né di diabete, al solo fine di perdere peso. Tanto e in poco tempo e disposti per questo persino ad assumere pillole o farsi punturine.

Una via semplice, almeno all’apparenza, per rimettersi in forma, ma non mancano le controindicazioni, dalla sensazione di pienezza alla nausea, fino alla pancreatite, un caso più raro – vale la pena precisarlo – ma a cui soggetti fragili e a rischio potrebbero andare incontro. Da foglietto illustrativo, infatti, l’Ozempic è “un antidiabetico finalizzato a ridurre il livello di zucchero nel sangue e a prevenire malattie cardiache. Lo utilizzano gli adulti per il trattamento del diabete di tipo 2 nei casi in cui la dieta e l’esercizio fisico non fossero sufficienti a tenere sotto controllo la malattia”.

Eppure il suo consumo sembra crescere continuamente, “l’aumento della sua domanda – precisava negli scorsi mesi l’Agenzia Italiana del farmaco – ha portato a carenze significative. Sebbene la fornitura continui ad aumentare, non è possibile prevedere con certezza quando risulterà sufficiente a soddisfare completamente la domanda attuale”. Cosa significa? In sostanza, chi ne ha davvero bisogno – cioè i pazienti diabetici – rischiano di non poterne usufruire e di andare incontro a complicanze della malattia.

Un quadro preoccupante confermato dai numeri: la richiesta è aumentata del 148% in un anno, tant’è che quest’estate l’offerta è riuscita a stento a soddisfare la domanda. Stando ai dati della direzione Welfare di Regione Lombardia, nel 2025 su 140mila persone controllate trattate con queste terapie sono emersi 2.800 pazienti non in regola con le norme di rimborsabilità. Da qui il sospetto di ricette facili, prescritte anche a chi non ha alcuna patologia che ne giustifichi il consumo. Un allarme che ha spinto il Ministero a chiedere maggiori controlli. Lo ha fatto anche Regione Lombardia, rivolgendosi direttamente alle Ats.

“Il problema è quando vengono usati da pazienti che non sono né diabetici né obesi. Allora lì sì, probabilmente si sta tentando di andare verso un canone di perfezione che non esiste. E lo si fa con strade sbagliate“. A dirlo è la dottoressa Olga Disoteo, direttore dell’Endocrinologia, Diabetologia, Dietetica e Nutrizione Clinica di Asst Lariana. Si tratta, ha spiegato, di “farmaci che hanno indicazioni precise e in tali ambiti vanno prescritti. Si tratta di prescrizioni mediche, che devono essere fatte da professionisti che hanno esperienze nell’ambito di questi trattamenti”.

Parla di una possibile “morbidezza” in fatto di prescrizioni. “Probabilmente ci sono state ricette facili, forse sull’onda del fatto che hanno dimostrato grande efficacia protettiva su una serie di complicanze, come malattie cardiovascolari e renali. Per qualche collega – aggiunge – è diventato un po’ la panacea universale. Tratto prima, risolvo il problema prima. Le evidenze però riguardano una popolazione ben definita, che ha consentito l’immissione in commercio di questi farmaci. Diverso è quando farmaci per il trattamento dell’obesità vengono assunti da persone che non hanno problemi di obesità. E qui nasce l’inadeguatezza del consumo di questo genere di medicinali. Sembra – conclude Disoteo – che ci siano anche prescrizioni non fatte da medici, canali quindi non controllati che potrebbero diventare molto pericolosi”.