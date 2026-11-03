“L’importanza degli alberi in città”: giovedì l’incontro organizzato dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” a Erba

Ė in programma giovedì 5 novembre l’incontro pubblico dal titolo “L’importanza degli alberi in città”, organizzato dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” nella sala Isacchi di Ca’ Prina a Erba alle 20.45.

Interverrà l’agronomo Elia Galbusera, che ha sviluppato una particolare attenzione alla gestione conservativa degli alberi come veri e propri habitat e “contenitori” di biodiversità.

Nel corso della serata, il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” discuterà anche dei contestati progetti – autorizzati negli scorsi mesi dalla giunta comunale di Erba – che hanno comportato o potrebbero comportare il taglio di alcuni alberi. Tra questi, il progetto per la costruzione di una nuova palazzina con parcheggio pubblico in via Volta, che ha già cancellato uno storico parco alberato. E poi l’intervento del Comune che prevede il taglio di 15 tigli sani su via San Rocco angolo via Turati; questo stesso progetto prevedeva l’abbattimento di altri 6 tigli davanti alla chiesa di Sant’Eufemia, intervento scongiurato dal recente intervento della Soprintendenza.

L’incontro del 5 novembre sarà moderato da Roberto Fumagalli delCircolo Ambiente “Ilaria Alpi”.