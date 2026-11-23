28mila euro contro il dissesto idrogeologico: il Comune di Como affida a una società specializzata lo studio geologico per individuare le zone più critiche, quelle – in sintesi – più soggette a colate detritiche. Un primo step fondamentale per la successiva definizione di un sistema di allerta e per l’aggiornamento del piano di protezione civile. L’incarico è stato assegnato tramite affidamento diretto allo studio Griffini di Milano, una società di ingegneria che si occupa di consulenza e progettazione nel campo della difesa del suolo.

Quasi un anno fa, con la determina di dicembre 2025, il Comune ha impegnato 8.600 euro e affidato allo studio milanese i primi interventi e i primi sopralluoghi. E ora, con altri 27.926 euro, la società scelta da Palazzo Cernezzi dovrà condurre uno studio geologico e un’analisi del rischio idrogeologico finalizzato alla realizzazione di un sistema di monitoraggio e allerta su una parte del territorio comasco, quella orientale per l’esattezza, dove in passato si sono già verificati fenomeni di dissesto. Monitorate in particolare via Torno, già interessata da diverse colate di massi e detriti, e Garzola, dove sorvegliato speciale è il torrente Valduce. Interessato dal monitoraggio anche Civiglio, dove – è noto – una frana per due anni ha compromesso la viabilità della zona. Le analisi interesseranno anche il versante a valle di Brunate e a monte di via Casletti, a cui si aggiunge l’area attorno al celebre hotel di lusso in via Borgovico.

Dopo l’acquisizione di dati, rilievi e analisi dello stato attuale, sarà definita la rete di monitoraggio, che porterà all’istallazione di due stazioni meteopluviometriche, quelle che – in sostanza – consentono di misurare la quantità di pioggia caduta. Una sarà in via Torno e l’altra nell’area compresa tra Brunate, Civiglio e Garzola, in integrazione con la rete prevista sul Monte Croce. Saranno individuati, inoltre, i siti per la segnaletica elettronica di allerta alla popolazione, il tutto accompagnato da un report tecnico e dettagliato. Seguirà, infine, l’analisi del rischio idrogeologico e la definizione delle soglie di criticità, fondamentali per conoscere i rischi e le azioni da attivare a supporto del futuro aggiornamento del piano di protezione civile comunale.

In definitiva, con un importo che sfiora i 28mila euro, allo studio Griffini è stato affidato il monitoraggio di difesa del suolo. Un primo passo importante per tutelare un territorio fragile.