Ospedale Valduce, nuova organizzazione del Punto Prelievi del Laboratorio analisi

Nuova organizzazione del Punto Prelievi del Laboratorio Analisi dell’Ospedale Valduce a partire da lunedì 26 ottobre. Il servizio prevederà una diversa articolazione degli orari e delle modalità di accesso alle prestazioni.

Nel dettaglio, dal lunedì al venerdì, i prelievi e la consegna di campioni biologici, in regime di Sistema Sanitario Nazionale e in regime privato, saranno effettuati dalle 7.30 alle 8.30 agli sportelli di via Garovaglio 14.

Le prestazioni solo in regime privato – i prelievi e la consegna di campioni biologici – saranno effettuati dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15 e il sabato dalle 8 alle 10, con ingresso dagli sportelli di via Dante 11.