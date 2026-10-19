Como, al via la seconda edizione del Festival della salute mentale

Al via oggi allo spazio espositivo di San Pietro in Atrio a Como la seconda edizione del Festival della Salute Mentale. Per sei giorni incontri, laboratori, musica, cinema e iniziative culturali offriranno occasioni di approfondimento e condivisione, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sul benessere psicologico. Tra i temi affrontati, la gestione dell’ansia e dello stress, il rapporto tra alimentazione e farmaci, la relazione tra arte e terapia, la scrittura come strumento di espressione e conoscenza di sé e le possibili applicazioni dell’intelligenza artificiale e delle chat come supporto psicologico.

Una particolare attenzione è riservata alle scuole, con laboratori e incontri dedicati agli studenti e ai docenti.

Ad aprire il Festival nel pomeriggio di oggi il concerto “Omaggio a Wolfang Amadeus Mozart”, formazioni da camera con clarinetto a cura del Conservatorio di Como.

Tra gli appuntamenti da segnalare, l’incontro della rassegna Como in salute in programma mercoledì 21 ottobre alle 17 su “Ansia e depressione”, a cura di Asst Lariana.