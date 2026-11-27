Le leggende del lago di Como tornano a prendere vita tra le tavole di fumetto nella nuova puntata di Storie d’autore. Sabato 28 novembre alle 19 su Etv Giorgio Albonico accoglie in studio il disegnatore comasco Alessandro Piccinelli, e in collegamento lo scrittore e giornalista Dario Campione, autore dei testi. Tema dell’incontro è Favole e novelle del lago di Como, il nuovo volume di Etv Publishing che chiude la trilogia dedicata ai racconti del Lario, cominciata con Miti e leggende e proseguita poi con Storie e misteri del lago di Como. Il dialogo parte dal fumetto come forma d’arte, alla quale il conduttore dedica la sua riflessione.

«Il fumetto è una forma artistica molto antica. Le pitture rupestri erano poi dei fumetti. Un grande intellettuale del nostro tempo, Umberto Eco, a proposito dello snobismo della nostra cultura anche nei confronti dei fumetti, diceva «Quando voglio rilassarmi leggo Engels, quando invece voglio impegnarmi davvero leggo Corto Maltese».»

Nel corso della puntata ci sarà spazio poi per il lavoro a quattro mani dei due autori. Campione racconterà infatti la parte scritta dell’opera, le storie raccolte tra le sponde del lago e trasformate in sceneggiatura, e Piccinelli invece le tavole disegnate. Nato a Como, Piccinelli lavora da anni per la Sergio Bonelli editore, la casa dei grandi eroi del fumetto italiano, e dal 2016 firma le copertine di Zagor, eredità ricevuta da Gallieno Ferri, il disegnatore che aveva creato il personaggio. Accanto a lui, già nel primo volume della serie lariana, c’era anche Claudio Villa, storico copertinista di Tex Willer.