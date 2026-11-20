Il mondo del calcio, raccontato attraverso le pagine di un giallo, al centro della prossima puntata di Storie d’autore, il programma dedicato ai libri in onda ogni sabato. Ospite della puntata Franco Vanni, giornalista di Repubblica che da anni segue da vicino le grandi squadre di serie A, sui campi italiani e nelle trasferte europee,. A portarlo in trasmissione è il suo ultimo lavoro, «Morte e miracoli del numero 3», uscito la scorsa estate per Baldini+Castoldi.

Il romanzo non si limita alla classica trama noir e prova a raccontare il pallone lontano dai riflettori della domenica. Il punto di partenza della storia, dunque, è la morte del numero 3 del titolo, giovane calciatore deciso a diventare campione, investito per le strade di Milano nelle primissime pagine. Da lì prende il via l’inchiesta di Steno Molteni, giornalista investigatore già protagonista dei 2 libri precedenti di Vanni, «Il caso Kellan» e «La regola del lupo». Di nuovo Molteni intuisce che dietro l’incidente si nasconda qualcosa di più oscuro e decide di andare fino in fondo. In puntata, poi, ci sarà spazio anche per il Como e per il suo momento in serie A, argomento al quale l’autore tiene in modo particolare perché da ragazzo sognava di vestire proprio la maglia bianco blù.