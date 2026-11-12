Eicma 2026, viaggio tra le novità nel mondo delle due ruote. Un intero weekend di speciali su Etv

L’83esima edizione si è chiusa con più di 600mila visitatori. Passione, tecnica, emozione, innovazione, novità di mercato: tutto racchiuso in Eicma 2026, l’esposizione internazionale delle due ruote organizzata a Fiera Milano Rho. Etv ha seguito da vicino l’evento, filmato le novità, raccolto le voci dei protagonisti e ha realizzato una serie di speciali – curati dalla giornalista Francesca Galbiati – che saranno in onda nel weekend. Quattro gli appuntamenti da segnare in agenda: venerdì, sabato e domenica dalle 20.30 e domenica si fa il bis con un ulteriore appuntamento alle 23.45. Non solo moto, bike e accessori, ma anche competizioni, show, musica e spettacoli di intrattenimento.



Quest’edizione è stata la più grande mai realizzata nel quartiere espositivo milanese e ha occupato per la prima volta 10 padiglioni, per una superficie complessiva di 300mila metri quadrati riunendo anteprime mondiali, incontri d’affari, esperienze di guida e di spettacolo. Qualche dato: 764 espositori provenienti da 52 paesi in rappresentanza di 2.150 marchi. I numeri di quest’anno hanno segnato un aumento delle presenze del 6% rispetto al 2025 e +30% tra gli operatori esteri.



Etv, dunque, accompagnerà gli spettatori alla scoperta dei modelli più affascinanti e di tutte le ultime novità di mercato, lo farà attraverso interviste, immagini e approfondimenti, portando gli appassionati tra i padiglioni mostrando il panorama delle due ruote a tutto tondo.