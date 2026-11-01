Il Como incassa altri tre punti contro il Venezia, al Sinigaglia finisce 1-0. Rete di Da Cunha su rigore

Vittoria faticosa che ha portato 3 punti importanti in classifica e una scia positiva che si allunga. Il Como ha superato il Venezia per 1-0 allo stadio Sinigaglia, incontro valido per la decima giornata del campionato di Serie A.

I lariani arrivavano alla sfida carichi dopo gli ultimi risultati e incassano il quarto successo di fila in campionato. Di fronte si sono trovati un Venezia in cerca di riscatto, reduce da due sconfitte consecutive e ancora alla ricerca di quella continuità di risultati necessaria per abbandonare l’ultimo posto.

Va detto si è trattato di un successo non semplice per i lariani contro la squadra fanalino di coda in classifica che dal primo all’ultimo minuto ha lottato su ogni pallone cercando di chiudere tutti gli spazi.

Ne è uscita una gara non bella sotto il profilo estetico, con i biancoblù che hanno avuto il predominio del gioco, ma che allo stesso tempo non sono arrivati facilmente alla conclusione.

Le occasioni non sono comunque mancate e, dopo il brivido di un rigore per il Venezia annullato dal Var, sempre su rigore (la direttrice di gara Maria Sole Ferrieri Caputi assegna il penalty ai padroni di casa per atterramento in area di Douvikas ad opera di Juan Jesus) i lariani hanno realizzato la rete decisiva con Da Cunha al 43′ del primo tempo.

Foto di Roberto Colombo

Da segnalare nei primi minuti del secondo tempo, al 50‘ occasione per il Como: Stankovic si oppone a una conclusione di Baturina accentratosi da sinistra.

Mentre in pieno recupero al 94′ Butez neutralizza una conclusione potente ma centrale di Basic da fuori area.

Alla fine – come detto – il Como ha conquistato i tre punti in una gara in cui serviva concretezza. Del resto, non va dimenticato, che pochi giorni fa contro i lagunari anche l’Inter aveva fatto molta fatica a uscire dal campo con i tre punti. La squadra di mister Fabregas sale ora a quota 23 punti in classifica e consolida il quarto posto a una lunghezza di distanza dalla Roma, terza.

E ora si guarda già ai prossimi impegni, sarà una settimana impegnativa per i lariani. Si torna in campo in Champions League nella trasferta francese contro il Lens mercoledì 4 novembre ore 21 e poi domenica prossima alle 18 è in calendario il match clou di San Siro contro l‘Inter.