Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso: il lunghissimo elenco di chiusure della settimana

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stato aggiornato il programma di chiusura di Fino Mornasco, per lavori di riqualificazione che prevedono il rinnovo degli impianti di stazione e del sistema di esazione. La stazione rimane chiusa, in entrata in entrambe le direzioni, fino alle 5 di martedì 3 novembre e in uscita per chi proviene da Lainate, fino alle 5 di sabato 21 novembre.

In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo di Como Centro o di Lomazzo nord.

Sempre sulla A9, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 21 di martedì 3 alle 5 di mercoledì 4 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

verso Lainate: Origgio;

verso Chiasso: Turate.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete – fa sapere Autostrade per l’Italia – rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.

Le altre chiusure notturne

Per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

–dalle 21 di lunedì 2 alle 5 di martedì 3 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli: verso Lainate: Uboldo; verso Como: Saronno o Uboldo;

–nelle due notti di martedì 3 e mercoledì 4 novembre, con orario 21-5, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo sud, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Turate o di Lomazzo nord.

–dalle 21 di lunedì 2 alle 5 di martedì 3 novembre, sarà necessario chiudere l’uscita di Fino Mornasco per chi proviene da Como, per consentire attività propedeutiche alla rimozione del cantiere in entrata; si ricorda che, alle ore 5:00 di martedì 3 novembre, tornerà regolarmente accessibile l’entrata di Fino Mornasco, in entrambe le direzioni. In alternativa alla chiusura dell’uscita, per chi proviene da Como, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lomazzo nord.

Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

–nelle tre notti di lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 novembre, con orario 22-5, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro, verso Lainate;

–nelle due notti di venerdì 6 e sabato 7 novembre, con orario 23-6 e dalle 22 di domenica 8 alle 5 di lunedì 9 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso/Svizzera. Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina; per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria, verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina; per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate, nella prima notte di chiusura si dovrà entrare a Turate, in considerazione della chiusura, sulla stessa A9, dalle 22 di venerdì 6 alle 6 di sabato 7 novembre, del tratto Fino Mornasco-Turate, verso Lainate. Nelle successive due notti di chiusura, di sabato 7 e di domenica 8 novembre, si potrà entrare a Fino Mornasco.

Sempre per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati, inoltre, i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21 DI LUNEDI’ 2 ALLE 5 DI MARTEDI’ 3 NOVEMBRE

–sarà chiuso il tratto compreso tra Turate e Lomazzo nord, verso Como/Chiasso. Lo svincolo di Turate sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Turate, percorrere la viabilità ordinaria: via Isonzo, via San Maurizio, via Como, SP33 verso Lomazzo, SP30, SP23 verso Guanzate e rientrare in A9 verso Chiasso, allo svincolo di Lomazzo nord;

per la chiusura dell’entrata di Turate, verso Como/Chiasso: Lomazzo nord;

per la chiusura dell’entrata di Turate, verso Lainate: Saronno.

DALLE 21 DI GIOVEDI’ 5 ALLE 5 DI VENERDI’ 6 NOVEMBRE

–sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo sud e Fino Mornasco, verso Chiasso.

Si precisa che lo svincolo di Lomazzo nord sarà contestualmente chiuso in entrata in entrambe le direzioni, mentre l’area di servizio “Lario est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lomazzo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP32 verso Lomazzo, SP30 verso Fino Mornasco e rientrare in A9 verso Chiasso allo svincolo di Fino Mornasco;

per la chiusura dell’entrata di Lomazzo nord, verso Chiasso: Fino Mornasco;

per la chiusura dell’entrata di Lomazzo nord, verso Lainate: Lomazzo sud.

DALLE 22 DI VENERDI’ 6 ALLE 6 DI SABATO 7 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Fino Mornasco e Turate, verso Lainate.

Si precisa che gli svincoli di Fino Mornasco e di Lomazzo nord saranno contestualmente chiusi in entrata in entrambe le direzioni, mentre l’area di servizio “Lario ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Fino Mornasco, percorrere la viabilità ordinaria: via Livescia, via Marco Polo verso Fino Mornasco, SP35, SP31 verso Bregnano, SP32, SP33, via Como, via San Maurizio, via Isonzo verso Turate e rientrare in A9 allo svincolo di Turate;

per la chiusura dell’entrata di Fino Mornasco e di Lomazzo nord, verso Lainate: Turate;

per la chiusura dell’entrata di Fino Mornasco e di Lomazzo nord, verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria, fino a raggiungere la dogana cittadina.