Como, con il Venezia torna Liberali. Out Kean, Diao, Addai, Chalobah e Rodriguez

“Il Venezia è un avversario temibile e non merita questa classifica”. Parole di Cesc Fabregas alla vigilia della gara con i lagunari, in programma domenica alle 12.30 allo stadio Sinigaglia. I biancoblù affrontano l’ultima in classifica. Poi al fischio finale, tutti concentrati sulla trasferta di Champions, mercoledì in Francia contro il Lens.

Fronte infortuni. Il Como recupera Mattia Liberali, mentre non saranno della partita Diao, Addai, Chaloah e Rodriguez. In conferenza stampa Fabregas si è soffermato sul problema fisico di Moise Kean. Non abbiamo acquistato un giocatore infortunato. L’ultimo problema – che lo terrà lontano dai campo per cinque settimane – è nuovo.

L’allenatore poi si è soffermato sul tour del force della sua squadra, con una sfida ogni tre giorni. “La squadra sta bene – ha detto l’allenatore – e tutti danno il massimo ogni giorno in allenamento. In questa situazione le opportunità non mancano per chi, tra turn-over e infortuni, può mostrare il suo valore”.