Fontana-Arnaboldi vincono il Rally dei Nuraghi e del Vermentino, festa lariana in Sardegna

Impresa comasca in Sardegna: Fontana-Arnaboldi vincono il Rally dei Nuraghi e del Vermentino.

Un’edizione durissima che ha ribaltato il Campionato Italiano Rally Terra e ha consacrato i comaschi Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi.

In Sardegna, su Toyota GR Yaris Rally2, il giovane equipaggio campione WRC3 ha firmato la sua prima vittoria tricolore con una gara di ritmo stellare e un en-plein completato dalla vittoria nella Power Stage finale.

Una gara in rimonta, con il soprasso che è arrivato proprio nelle ultime due prove, con la PS10 che ha incoronato Fontana per la prima volta tra i grandi del rally italiano. Decisivo un margine di appena 3″2 su Alberto Battistolli e Simone Scattolin, secondi su Skoda Fabia RS. Il campione 2024 è stato imprendibile nella notte, tra nebbia e buio, con due scratch che gli sono valsi la leadership, lottando fino all’ultimo nonostante una foratura nella penultima PS.

Gioia anche per Mattia Scandola e Nicolò Gonella, terzi su Skoda Fabia RS: per il veronese è il primo podio in carriera nel Tricolore Terra.