Unipol Briantea84, ritorno a casa con il sorriso: Reggio Calabria ko 74-45

Due su due per la Unipol in questo avvio di campionato di serie A di basket in carrozzina. Al PalaMeda i canturini battono 74-45 la Vumbaca Reggio Calabria al termine di una gara iniziata in salita.

Avvio ad alti ritmi, con i calabresi spina nel fianco della difesa biancoblù fino al +6 (25-31) a 6’31” dal secondo quarto.

Poi la rimonta di Cantù prima dell’intervallo e il break decisivo nella ripresa: Reggio segna solo 10 punti negli ultimi due quarti (4 e 6).

Miglior marcatore Carossino con 21 punti, Berdun sfiora la tripla doppia con 17 punti, 10 rimbalzi e 7 assist.

Prossimo impegno sabato 7 novembre a Giulianova contro la Deco Amicacci Abruzzo (ore 16).