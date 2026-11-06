Lariana, chiuso il cantiere dell’asfalto. Bongiasca: “Stiamo programmando ulteriori interventi”

Chiuso il cantiere di asfaltatura sulla Lariana, la ex statale 583. I lavori della Provincia di Como si sono conclusi nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, dopo oltre 3 settimane. Gli operai, al lavoro da lunedì 12 ottobre, hanno rifatto il manto stradale in diversi tratti tra Blevio e Lezzeno, per circa 4 chilometri complessivi distribuiti in 6 Comuni. L’intervento è costato circa 700mila euro, coperti da fondi del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, e punta a rendere più sicura e scorrevole la strada.

Novità anche per la galleria di Torno. All’uscita nord, in direzione Bellagio, per lo strato superficiale è stato steso asfalto speciale a bassa emissione sonora. Il nuovo fondo riduce il rumore prodotto dalle gomme sulla carreggiata e migliora dunque la situazione per chi abita vicino alla strada.

«La Lariana è strategica per il nostro territorio, ma anche particolarmente delicata, perché attraversa numerosi centri abitati ed è percorsa ogni giorno da residenti, lavoratori e turisti. spiega il presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca. Il cantiere appena chiuso, però, non sarà l’ultimo. «Stiamo programmando ulteriori interventi», aggiunge, «alcuni saranno più piccoli, ma sono necessari per rendere il traffico più fluido e la strada sempre più sicura per tutti. Su arterie complesse come la Lariana anche lavori mirati possono migliorare davvero la circolazione» ha concluso Bongiasca.