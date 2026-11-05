Guasto sulla Milano-Como. Treno fermo a Camerlata, ritardi su tutta la linea

Mattinata di disagi per i pendolari della linea Trenord Como-Saronno-Milano, tra le più utilizzate da chi ogni giorno si sposta tra il capoluogo lariano e il capoluogo lombardo per lavoro o per studio.

Un convoglio partito da Milano Cadorna e diretto a Como Lago si è fermato alla stazione di Camerlata per un guasto tecnico in tarda mattinata, e ha concluso lì la propria corsa, a poche fermate dal capolinea. Viaggio interrotto, dunque, per i passeggeri a bordo, costretti a scendere prima dell’arrivo in centro città. Il treno in avaria è rimasto fermo sul binario per circa 1 ora, e la sosta forzata ha avuto ripercussioni su tutta la linea.

Inevitabili, infatti, i rallentamenti per le corse in transito da Camerlata, in particolare per i collegamenti in partenza da Como e diretti verso Milano, che hanno accumulato ritardi e cancellazioni. I ritardi sono stati lentamente smaltiti nel corso della mattinata e al momento la situazione sta tornando alla normalità.