Alta Valle Intelvi, lavori sulla Provinciale 13: senso unico alternato dal 9 al 13 novembre

Senso unico alternato sulla Sp 13 “della Valle d’Intelvi”, nel Comune di Alta Valle Intelvi, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria. Da lunedì 9 a venerdì 13 novembre 2026 la circolazione sarà regolata da movieri dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18.

Gli interventi si svolgeranno direttamente sulla carreggiata, ma la strada resterà aperta al traffico.

Durante le lavorazioni sono possibili soste prolungate fino a un massimo di 15 minuti.