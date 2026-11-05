Bus fuori strada a Senna Comasco: mezzo in bilico sulla recinzione, due feriti

Un bus autosnodato di Asf è finito fuori strada alle 19.50 a Senna Comasco, in via per Trecallo.

Feriti il conducente e un passeggero, entrambi soccorsi in codice giallo.

Sul posto i vigili del fuoco del comando di Como con tre squadre e un’autogru in arrivo dal comando di Varese.

Il mezzo è finito in bilico lungo una recinzione.