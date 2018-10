Bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio, un Comitato per preparare le celebrazioni

Si avvicina una importante ricorrenza per la città e Como inizia a mobilitarsi per ricordarla. Il bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio, autore del trattato naturalistico in forma enciclopedica “Naturalis historia” e una delle maggiori glorie comasche. Oggi il presidente della Commissione Cultura del Comune di Como Franco Brenna, il presidente di Fondazione Alessandro Volta Luca Levrini, il presidente di Accademia Pliniana Massimiliano Mondelli e il fondatore di Sentiero dei Sogni e di Passeggiate creative Pietro Berra hanno presentato l’istituzione di un Comitato per le celebrazioni del bimillenario pliniano 2023/2024 con l’obiettivo di realizzare, nel corso del quinquennio che separa dall’importante anniversario, una serie di progetti capaci di coinvolgere la città e altre realtà nazionali e internazionali. Presente a Palazzo Cernezzi anche l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, che ha parlato di Como come una città in grado di offrire grandi opportunità.

