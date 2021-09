“La regione Lombardia resta in zona bianca”. Lo ha annunciato questa mattina il presidente della Regione Attilio Fontana in occasione di una conferenza stampa sulla Pedemontana. “Anche per la prossima settimana saremo in zona bianca – ha detto – Questo perché tutti gli indicatori sono favorevoli. I numeri sono positivi sia per quanto riguarda il numero di nuovi casi sia per l’occupazione dei posti letto in ospedale, nei reparti e nelle terapie intensive”.