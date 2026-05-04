Como, tenta di rubare un monopattino elettrico. Arrestato un 19enne tunisino

La polizia di Como nelle prime ore della mattinata di oggi ha arrestato per tentato furto aggravato un 19enne tunisino, regolare sul territorio e residente a Bosisio Parini, in provincia di Lecco. Intorno alle 4 una volante è stata inviata in un bar di via Fratelli Rosselli, dove era stato segnalato un tentativo di furto.

Un uomo ha infatti visto due individui tentare di rubare il suo monopattino elettrico, parcheggiato all’esterno del locale. Secondo quanto ricostruito, mentre uno dei ladri stava cercando di tagliare il lucchetto antifurto, il secondo faceva da palo. Dopo aver capito di essere stati scoperti, i due hanno tentato di scappare, ma uno solo ci è riuscito, mentre l’altro è stato fermato dai poliziotti intervenuti.

La visione delle videocamere di sorveglianza del locale ha consentito agli agenti di verificare quanto raccontato dalla vittima del furto. Il 19enne fermato è stato quindi arrestato e, una volta portato in questura, sono emersi a suo carico svariati precedenti per altri furti. Inoltre, il giovane si era già reso protagonista di una lite con altri ragazzi nella tarda serata di domenica nei pressi del centro storico, per la quale era stato denunciato per minaccia aggravata.

Questa mattina il rito direttissimo. Una ulteriore udienza è stata fissata per la fine di maggio.