Caro carburanti, controlli delle fiamme gialle. Multati quattro benzinai

Caro carburanti, la guardia di finanza di Como ha intensificato i controlli per individuare eventuali irregolarità. Sanzionati sul territorio quattro distributori per la discordanza tra i prezzi esposti e quelli effettivamente praticati, la mancata esposizione in modo visibile del differenziale dei prezzi tra servito e self e due omesse comunicazioni al ministero in relazione alle variazioni di prezzo praticate. Le verifiche sono state potenziate, come disposto dal comando generale delle fiamme gialle.

L’obiettivo è contrastare ogni possibile speculazione, scongiurando distorsioni del mercato.

Le norme in vigore prevedono l’obbligo per gli impianti di distribuzione di carburante di comunicare – attraverso il portale “Osservaprezzi carburanti” del ministero delle Imprese e del Made in Italy – i prezzi praticati alla pompa, con cadenza almeno settimanale, proprio per garantire un adeguato monitoraggio del relativo andamento.