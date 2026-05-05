Elicottero precipita nel Luganese, un passeggero rischia la vita

Un passeggero in pericolo di vita, dopo che ieri, poco dopo le 16.30, un elicottero è precitato dall’altezza di 20 metri in una piazza di lavoro nel territorio di Mezzovico-Vira, nel Luganese. L’incidente al velivolo, appartenente a una ditta privata, è avvenuto durante la fase di atterraggio.



A bordo si trovavano sei persone, incluso il pilota. In base a una prima valutazione medica, un passeggero ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita; per due altri occupanti dell’elicottero ferite di media gravità mentre per le restanti persone ferite meno serie.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia del Vedeggio, gli inquirenti di Fedpol e del Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (che ha aperto una inchiesta), i pompieri di Lugano e di Rivera, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano e della Rega.