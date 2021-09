Diminuiscono nelle ultime 24 ore in Lombardia i ricoverati nelle terapie intensive (-2, 58) e nei reparti (-13, 401). Sono 478 i nuovi contagi su 66355 tamponi effettuati, per un tasso di positività in discesa allo 0,72% (ieri 0,9%). I decessi sono stati 8, per un totale complessivo di 34.012 morti da inizio pandemia. I nuovi casi per provincia: 146 a Milano, 36 a Bergamo, 73 a Brescia, 15 a Como, 15 a Cremona, 5 a Lecco, 9 a Lodi, 8 a Mantova, 38 a Monza Brianza, 35 a Pavia, 9 a Sondrio e 74 a Varese.