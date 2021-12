Passeggiata sulle ascese del Triangolo Lariano e a Bellagio per Ludovica Frasca, velina di “Striscia la notizia” tra 2013 e 2017 (per lei 866 puntate in coppia con Irene Cioni).

Una trasferta nel Comasco che Ludovica ha documentato sul “social” Instagram, con le immagini di un giro prima su percorsi innevati nella zona del Monte San Primo e poi in riva al lago. “Montagna e lago – ha scritto – L’avventura tutta in un pomeriggio”.