Sequestrati più di 15 chili di marijuana dalla polizia locale dell’Unione di Comuni Terre di Frontiera.

Nei giorni scorsi due pattuglie durante un servizio di controllo del territorio in orario serale a Bizzarone – via Milano – hanno intercettato un veicolo (intestato a una società di noleggio) con a bordo quattro uomini residenti in Sicilia “in viaggio di lavoro” sul territorio, questo quanto riferito agli agenti. Dagli accertamenti compiuti è emerso che tre di loro erano già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e per la legge sugli stupefacenti.

Durante l’ispezione dell’auto sono state trovate 19 confezioni di plastica sigillate e contenenti – appunto – marijuana per oltre 15 kg.



Contattato il pubblico ministero di turno in Procura a Como, è stato disposto il sequestro preventivo della sostanza e la denuncia dei quattro uomini.

Grazie ad un sofisticato sistema di videosorveglianza, in grado anche di leggere le targhe, la vettura era stata segnalata come “mai rilevata” nei tre mesi precedenti sul territorio e quindi la pattuglia aveva ricevuto un’allerta specifica che ha fatto scattare le verifiche.