Negli ultimi sette giorni in Lombardia sono state somministrate 712.641 dosi di vaccino anti Covid, per una media giornaliera di 101.805 iniezioni. Lo comunica, attraverso la sua pagina Facebook, Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, che nelle scorse ore ha pubblicato un lungo post con i dati aggiornati della campagna vaccinale.

80% degli 80enni ha completato il ciclo vaccinale, il 2% tra i 12-19 anni

Il 36% dei lombardi –si legge- ha completato il ciclo vaccinale, con percentuali che sfiorano l’80% per gli over 80, il 55% per i 70enni, il 50% per i 60enni, il 39% per i 50enni, il 25% per i 40enni, il 20% per i 30enni, il 15% per i ventenni e il 2% per gli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni.

Prenotazioni e terza dose

Le prenotazioni dei bambini tra i 5 e gli 11 anni hanno raggiunto quota 114.885, il 18% della platea di riferimento, 32.043 sono già vaccinati (5%). Le adesioni alla campagna vaccinale si attestano oggi all’88% della platea Istat di 9.597.086 cittadini, con una percentuale del 96% fra gli over 60 e del 93% fra gli over 12. Per domani sono previste poco meno di 100mila somministrazioni, per la vigilia di Natale circa 50mila, per il giorno di Natale quasi 4mila. Riguardo alla terza dose, risultano al momento somministrate 2.874.704 dosi, di cui 104.098 nelle Rsa, 76.433 nelle farmacie, 32.943 domiciliari effettuate da Asst e medici di medicina generale. Nell’ultima settimana le prenotazioni della terza dose hanno avuto una media giornaliera di 67.226 appuntamenti fissati, che porta a 4.741.593 le adesioni complessive al richiamo “booster”.

I ringraziamenti del vicepresidente

“Apprezzo nuovamente lo spirito di straordinario senso civico dei cittadini lombardi e colgo l’occasione per ringraziare sentitamente medici, operatori sanitari, infermieri, personale amministrativo, militari, protezione civile e i tanti, tantissimi volontari che anche in questi giorni di festa saranno impegnati nei centri vaccinali. Grazie a tutti di vero cuore!”.