Il primo mese di lavori a Colonno sta per chiudersi. L’avvio della prima fase del cantiere per la variante della Tremezzina risale allo scorso lunedì 29 novembre. Anas – al termine della quarta settimana – fa sapere che le lavorazioni si concentrano nella costruzione del piano di imposta della fondazione del muro lungo il lato del lago e nell’infissione dei micropali di fondazione. Sono proseguite, inoltre, le operazioni di disboscamento, sfalcio della vegetazione spontanea e pulizia del versante vicino alla sede stradale della Statale Regina.

Nella quarta settimana dalla partenza delle attività di cantiere avanzano gli scavi di sbancamento per la realizzazione di entrambi gli imbocchi della galleria di svincolo.

Vanno avanti anche le attività di costruzione della pista di cantiere in prossimità della cascata delle Camogge.

La prima fase dei lavori (quella che prevede lo stop al traffico a Colonno) proseguirà fino alla fine di marzo, in tempo dunque per la ripartenza della stagione turistica del lago.