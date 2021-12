Intervento dei vigili del fuoco a Colverde poco prima di mezzogiorno per l’incendio di un’abitazione in via Battisti. Sul posto i vigili del fuoco di Cantù e Appiano Gentile con quattro squadre che hanno spento il rogo che interessava un locale e una porzione di tetto impedendo conseguenze peggiori. All’interno dell’immobile due persone anziane, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Resta inagibile l’unità abitativa.