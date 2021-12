Emergenza Covid: si ferma l’attività del Settore giovanile scolastico della Federcalcio regionale e viene rinviata quella del calcio a 5. La decisione è stata presa dal coordinatore lombardo Mauro Spoldi. Sospesi gli allenamenti ai sei Centri federali territoriali della Lombardia e rinviata l’attività del calcio a 5. Il Torneo Winter Cup riprenderà più avanti, in una data per ora non ancora decisa.

“Tale decisione, in vigore dal 24 dicembre fino al 9 gennaio 2022 compreso, persegue l’obiettivo di tutelare e garantire la sicurezza dei giovani atleti, delle loro famiglie e degli staff coinvolti”. Lo spiega una nota della Figc lombarda che poi aggiunge: “In questo periodo così delicato, invitiamo inoltre le società a sospendere le attività sportive ed in ogni caso a seguire con attenzione i protocolli vigenti”. QUI I DATI ODIERNI DEL CONTAGIO