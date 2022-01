Flirtheater, torna l’iniziativa del Teatro Sociale di Como dedicata agli under 30. Teatro, musica e danza per un primo approccio al mondo dell’arte e della cultura.

La proposta è rivolta a tutti i giovani che vogliono un appuntamento con la loro passione e dedicarsi una serata di piacere. Un’ occasione perfetta per tornare in Teatro, socializzare e incontrare altre persone con gli stessi interessi.

Flirtheater è un’avventura per scoprire il teatro in tutte le sue forme: a disposizione degli under30, infatti, c’è un carnet di 5 spettacoli della stagione, a scelta uno per genere (danza, musica, prosa, prosa off e opera) al prezzo di 60 euro.

Acquistando il carnet, inoltre, si avrà diritto anche a ulteriori agevolazioni su attività dedicate ai giovani che verranno diffuse nei prossimi mesi.

