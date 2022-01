Sciopero di quattro ore nel settore dei trasporti nella giornata di venerdì. L’agitazione, a livello nazionale, è stata promossa per la giornata di venerdì 14 gennaio dalle segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fona. Lo sciopero di quattro ore avrà ripercussioni anche in provincia di Como.

Per quanto riguarda i bus di Asf Autolinee, il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle 10 alle 14. Per gli impiegati e i tecnici dell’officina lo stop sarà nelle ultime quattro ore della prestazione giornaliera. Asf, in una nota, specifica che tutte le corse in partenza – dall’inizio del servizio fino alle 9.59 – verranno portate a termine. Dalle 14 il servizio riprenderà gradualmente.

Sul fronte di Trenord, lo sciopero di quattro ore sarà dalle 9 alle 13 e riguarderà anche i dipendenti operativi sulle tratte lariane collegate alla stazione di Milano Cadorna: Canzo/Asso e Como Lago Le corse potranno subire ritardi e variazioni.

Per la funicolare Como-Brunate, ripercussioni sul servizio potrebbero verificarsi tra le 8.30 e le 12.30.

Per chi si dovesse recare a Milano, lo sciopero di quattro ore interesserà le linee dell’Atm tra le 8.45 e le 12.45.

