Lavori all’asilo Sant’Elia di Como, dopo pasticci, rinvii e numerosi intoppi gli interventi ancora non sono iniziati. L’edificio, gioiello architettonico del Razionalismo comasco, progettato e realizzato da Giuseppe Terragni, versa ormai in condizioni di abbandono.

Asilo Sant’Elia di Como

L’asilo di via Alciato è chiuso dal 2019 a causa di un urgente intervento di sostituzione dei controsoffitti. I bambini sono stati trasferiti nel vicino istituto di via Viganò e da allora ancora attendono di far rientro nella struttura.

“Con la Soprintendenza stiamo lavorando ad un progetto unitario per la struttura – spiega l’assessore ai Lavori pubblici di Como, Pierangelo Gervasoni – L’amministrazione non vuole eseguire interventi spot ma un unico progetto per sistemare l’intera struttura”.

Al momento però restano vaghi i prossimi passaggi da intraprendere. Intanto il cantiere all’asilo Sant’Elia resta fermo in attesa di conoscere la data di inizio lavori.