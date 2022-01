Controlli Covid e interventi da parte degli agenti della Polizia di Stato a Como. Un breve resoconto dell’attività della giornata di ieri, venerdì 14 gennaio.

Como, piazza Duomo: venditore insistente

Infastidiva i passanti proponendo con insistenza articoli di bigiotteria da acquistare. Intercettato dal poliziotto di quartiere e raggiunto poi dai colleghi delle volanti. Foglio di via per un 24enne della provincia di Torino già noto alle forze dell’ordine. E’ accaduto ieri pomeriggio (ore 16 circa) in piazza Duomo a Como.

Como, via Borgovico: lite al dormitorio

Doppio intervento ieri sera degli agenti della polizia di stato di Como al dormitorio di via Borgovico. Il primo – intorno alle 22.30 – per una lite tra due stranieri mentre il secondo all’1.30 per un principio di incendio, subito placato, fuori dalla struttura dove si trovava un 37enne di origine pakistana che ha spiegato di essere intento a spegnere. Sono stati svolti tutti gli accertamenti e per 2 delle 3 persone coinvolte sono stati emessi inviti a presentarsi in questura per regolarizzare le rispettive posizioni.