Sconfitta del Como nel derby allo stadio Zini. Nella gara valida per l’ultima giornata d’andata del campionato di serie B, la Cremonese si è infatti imposta per 2-0. I lariani a metà del torneo svoltano dunque a quota 25 punti, in undicesima posizione. La gara di oggi è stato segnata in negativo dalla rete del vantaggio dei padroni di casa, arrivata dopo pochi minuti. Grigiorossi avanti al 4′ con una rete segnata da Cristian Buonaiuto, che ha sfruttato un errore – un colpo di testa all’indietro troppo corto – del difensore lariano Marco Varnier. Gli ospiti hanno comunque abbozzato una reazione, anche se hanno pagato quello che è stato un loro limite in questo torneo, la poca concretezza sotto rete. Le opportunità non sono mancate, ma non sono state sfruttate.

Nel secondo tempo la Cremonese ha controllato, malgrado il vantaggio risicato. Compito facilitato al 56′ dall’espulsione di Luca Vignali, per doppia ammonizione. Il raddoppio dei padroni di casa al 75′ con Jaime Baez, che ha ben sfruttato un cross dalla destra, insaccando senza particolari problemi. Un Como che ha combinato ben poco: non era però semplice giocarsela in 10 contro 11 con una delle squadre più forti della serie B. Merita comunque una citazione l’incrocio dei pali colpito da Cagnano poco dopo il raddoppio della compagine locale.

Alla fine, davanti a 1.580 spettatori paganti la squadra dell’ex azzurro Fabio Pecchia ha festeggiato per la conquista dei tre punti. Una curiosità: capitano della Cremonese (terza alle spalle di Pisa e Brescia) era un comasco “doc”, Matteo Bianchetti.

Il Como è ora atteso tra sette giorni dalla sfida interna con il Crotone, che oggi peraltro non è sceso in campo con il Parma per le problematiche legate al Covid. Rinviata anche Cittadella-Cosenza. Nell’altro match iniziato alle 14, Brescia vittorioso per 2-0 sul campo della Reggina.