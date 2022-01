Elezioni comunali 2022 a Como, è strappo nel Movimento 5Stelle comasco. Il nodo della discordia la scelta del futuro candidato sindaco della città.

Elezioni comunali 2022 a Como

Parte dei Cinque Stelle dialoga con il Partito democratico che ha già indicato il nome per la corsa alla poltrona di sindaco nella figura di Barbara Minghetti, attuale consigliere comunale nelle fila di Svolta Civica. Poi c’è un’altra ala dei grillini comaschi più vicina invece al gruppo Civitas che invece vorrebbe come candidato per le prossime elezioni Adria Bartolich, sindacalista di lungo corso, molto vicina al mondo della scuola e deputata negli anni ’90.

“Con Civitas abbiamo riscontrato unità d’intenti e abbiamo apprezzato la loro volontà di condividere insieme un percorso di confronto sulla base di molte visioni comuni”, si legge nella nota inviata in mattinata dei Cinque Stelle. “Di contro ancora oggi a distanza di pochi mesi dal voto, constatiamo che non è stata avviata alcuna interlocuzione con il Partito Democratico e con lo stesso tavolo della coalizione. Da mesi stiamo sollecitando un tavolo con il PD per analizzare le prossime elezioni ma non siamo mai stati contattati”.

La smentita

A stretto giro è arrivata però la smentita a firma di Giovanni Currò, deputato pentastellato comasco. “Apprendo che un non ben noto movimento 5 stelle Como ha rilasciato dichiarazioni stampa”, ha detto Currò. “Per il momento l’assemblea ha deciso che la delegazione nella gestione dei rapporti con le altre forze politiche è composta da me, Raffaele Erba e Fabio Aleotti, pertanto si prende le distanze da comunicazioni simili. Quanto al rapporto con Civitas di cordiale e di fattiva collaborazione, mi vede costretto a smentire qual si voglia lettura di un eventuale rapporto privilegiato”.

La replica del Pd

Sull’intricata questione è intervenuto anche Federico Broggi, segretario provinciale del Partito Democratico: “Soltanto ieri ho incontrato l’esponente dei Cinque Stelle Currò. Stiamo dialogando per cercare di costruire un’unità positiva”. “Mi fa piacere che Currò abbia smentito quanto accaduto ma ora resta da capire chi sia l’interlocutore del Movimento 5Stelle a Como”.