Zero decessi in Canton Ticino a causa del Covid, dato che il cantone svizzero di lingua italiana non registrava dallo scorso 5 gennaio. Il bilancio complessivo delle vittime del virus resta così stabile a 1.076 dall’inizio della pandemia.

Zero decessi in Canton Ticino, calano i pazienti in reparto

Per quanto riguarda i nuovi casi positivi al coronavirus, sono 1.312 i contagi in più registrati e comunicati dall’Ufficio del medico cantonale nelle ultime 24 ore. Sul fronte delle strutture ospedaliere i pazienti ricoverati in reparto sono 167 (-6), in calo rispetto a ieri, mentre salgono i pazienti in terapia intensiva (+1).

Il bollettino di ieri, venerdì 14 gennaio.

Isolamento e quarantena: istruzioni

Nuove regole per l’isolamento e la quarantena. Per decisione del Consiglio federale da giovedì 13 gennaio la durata dell’isolamento e della quarantena sono ridotte a 5 giorni.

La nozione precedente di contatto stretto (contatto per più di 15 minuti a una distanza inferiore a 1,5 metri e senza adeguate misure di protezione) non è più determinante per la quarantena dei contatti.

Contatti regolari e stretti

Il rischio di trasmissione è considerato particolarmente importante quando le persone soggiornano sotto lo stesso tetto e condividono con regolarità luoghi di vita comune (cucina, sala da pranzo, soggiorno ecc.). Tra queste persone rientrano i membri della famiglia. Altri casi: i dipendenti come le ragazze alla pari, le persone esterne come i nonni o domestici che custodiscono i bambini a domicilio. Anche i partner che non condividono la stessa abitazione, i coinquilini e i residenti di istituti quali stabilimenti medico-sociali rientrano. Sono comprese anche le persone che, per esempio durante le vacanze, soggiornano sotto lo stesso tetto.