Domani Blu Basket Treviglio-Pallacanestro Cantù. Il cammino nel Girone Verde di Serie A2 della Pallacanestro Cantù riparte dal “PalaFacchetti” di Treviglio, in trasferta, con palla a due in programma domani alle ore 18:00. I biancoblu allenati da coach Marco Sodini inaugureranno il nuovo anno affrontando una rivale ostica: la Blu Basket Treviglio. Il derby lombardo, valido per il tredicesimo turno di stagione regolare, chiuderà il girone d’andata di ambedue le formazioni. I trevigliesi, attualmente in quarta posizione con Monferrato, hanno ottenuto sin qui 16 punti, quattro in meno di Cantù che ne ha conquistati 20 con otto vittorie e quattro sconfitte.

L’incontro è stato presentato dall’assistente allenatore Massimiliano Oldoini che ha sostituito in conferenza stampa coach Sodini che, per motivi familiari, ha affidato per alcuni giorni la squadra al tecnico. “Nel corso della settimana abbiamo cercato di preparare la partita nel modo più meticoloso possibile, anche perché affrontiamo un’avversaria, Treviglio, che in casa ha sempre vinto. Certamente dovremo essere molto attenti e intensi, difendendo soprattutto nei primi otto secondi dell’azione, continuando con le nostre regole”. Conclude Oldoini. Sodini potrebbe tornare in panchina proprio in occasione del match di domani.

Intanto la Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato i recuperi delle partite di Serie A2 precedentemente rinviate. I turni di campionato numero 14 e 15 verranno recuperati rispettivamente il 16 febbraio e il 16 marzo; entrambe le gare si disputeranno alle ore 20:30 di mercoledì sera. Nello specifico, Cantù scenderà in campo a Capo d’Orlando il 16 febbraio, contro l’Orlandina; quindi, il match casalingo contro il Pistoia Basket, riprogrammato il 16 marzo.

