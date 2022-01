Terza linea del termovalorizzatore di Como. “Se devo dire la mia forse è il caso che ci si fermi tutti per ragionare meglio su questa questione”. Questa è la linea del Comune di Como, per voce dell’assessore all’Ambiente Paolo Annoni, fedelissimo del sindaco della città e chiamato dallo stesso Landriscina soltanto pochi mesi fa a occuparsi del tema.

Terza linea del termovalorizzatore

Nelle ultime settimane si è sviluppato in città un acceso dibattito sulla realizzazione della terza linea del termovalorizzatore della società Acsm Agam. Domani inoltre si riunirà la Commissione consiliare speciale, organismo nato dopo la votazione unanime del consiglio di Palazzo Cernezzi, con lo scopo di esaminare i dettagli della nuova struttura.

Le parole dell’assessore Annoni

“La pubblica amministrazione è giusto che ragioni per atti”, ha detto Annoni. “Massima trasparenza, non verrà fatto nessun sconto su questa partita. Verranno sentiti nel corso della commissione molti esperti e l’impegno preso dalla mozione votata all’unanimità in consiglio è di chiedere ad Acsm di rivalutare il progetto anche con delle alternative”.

Infine – sempre parlando di fedelissimi di Mario Landriscina – occorre sottolineare che fino a pochi mesi fa il vicepresidente di Acsm Agam era il lariano Marco Rezzonico, molto vicino al sindaco di Como. Ora, invece, al suo posto è subentrata l’esponente di Fratelli d’Italia Nicoletta Molinari. Un risvolto politico che è opportuno considerare nella lettura dell’intera vicenda.