Green pass per parrucchieri ed estetisti. Da oggi i clienti che si recano dal parrucchiere, dal barbiere o nei centri estetici dovranno rispettare l’obbligo di esibire almeno il green pass base. Il certificato si ottiene con tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore.

Green pass base per parrucchieri ed estetisti ma non solo

Il decreto entrato in vigore il 7 gennaio 2022 prevede, non solo che la certificazione verde venga presentata per andare nei saloni di bellezza, ma anche per entrare nelle carceri. In questo ultimo caso è necessario presentare il green pass base.

Dal 1° febbraio 2022 inoltre il green pass rilasciato a guariti e vaccinati sarà valido sei mesi. Questo significa che una volta trascorso questo periodo di tempo dall’ultima somministrazione la certificazione sanitaria viene bloccata.

Sempre dal 1° febbraio il green pass base servirà per accedere a: «Pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari». Non è richiesto il green pass ai cittadini che devono recarsi in una stazione dei carabinieri o in un commissariato per svolgere un atto «indifferibile» come una denuncia. Non servirà il green pass nemmeno per partecipare a un processo in tribunale.

