Auto contro un treno a Erba, in via Trieste. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto proco prima delle 9 di questa mattina. Un uomo di 57 anni che era sull’auto è morto praticamente sul colpo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Erba e le forze dell’ordine per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Il convoglio rimasto coinvolto nell’incidente è il numero 1617 sulla linea che collega Milano Cadorna alla stazione di Asso. Lo scontro auto contro un treno è avvenuto tra le stazioni di Merone e Erba. In quel tratto, Trenord ha istituito un servizio di bus sostitutivo per gli utenti. “L’azienda invita i passeggeri a prestare attenzione alle notifiche su App e agli annunci sonori e monitor di stazione”.

Ieri sera a Rovello Porro

Sempre sul fronte degli incidenti, da segnalare un ulteriore sinistro, fortunatamente con conseguenze meno gravi, avvenuto ieri sera a Rovello Porro, in via Dante. Il fatto è avvenuto alle 21. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lomazzo, impegnati con due mezzi. Al loro fianco i sanirati del servizio d’emergenza Areu 118 e i carabinieri per i rilievi di rito.