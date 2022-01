Il calo del tasso di positività osservato negli ultimi giorni, ha registrato oggi una inversione di tendenza, prosegue invece la diminuzione dei ricoverati negli ospedali della Lombardia.Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione, a fronte di 208.039 tamponi effettuati, sono 27.808 i nuovi casi Covid, pari al 13,3%, in risalita rispetto all’11,2% raggiunto 24 ore prima.

Risale il tasso di positività, prosegue il calo dei ricoverati

Segnali positivi giungono dalle terapie intensive, dove invece non si arresta la diminuzione dei malati, con 5 persone in meno, sono 259 complessivamente i ricoverati.

Anche negli altri reparti calano i pazienti positivi che ora sono in totale 3.405, 6 in meno.

I decessi restano ancora alti, sono 74 le vittime della pandemia segnalate dalla Regione.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 8.302 di cui 3.109 a Milano città;

Bergamo: 2.947;

Brescia: 3.961;

Como: 1.521;

Cremona: 1.017;

Lecco: 732;

Lodi: 664;

Mantova: 1.435;

Monza e Brianza: 2.577;

Pavia: 1.588;

Sondrio: 338;

Varese: 1.917.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 208.039, totale complessivo: 29.759.226

– i nuovi casi positivi: 27.808

– in terapia intensiva: 259 (-5)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.405 (-6)

– i decessi, totale complessivo: 36.758 (+74)