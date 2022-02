Allerta meteo per vento forte anche domani. Vista la nuova allerta di Regione Lombardia, che conferma le criticità per vento forte previste anche nella giornata di domani, restano valide le disposizioni contenute nell’ordinanza firmata ieri dal sindaco Mario Landriscina. Quest’ultima prevede l’interdizione di tutti i parchi e giardini comunali, del campo Coni di via Canturina, del centro sportivo di via Longoni e di tutti i cimiteri cittadini. L’obiettivo è evitare l’esposizione dei cittadini a possibili pericoli.

Negretti: “Fondamentale continuare a prestare attenzione”

“Nella giornata di oggi la polizia locale, la protezione civile comunale e il settore Reti si sono dedicati alla gestione più efficace possibile delle urgenze, anche per evitare ripercussioni sulla viabilità. E’ fondamentale da parte della cittadinanza continuare a prestare attenzione anche nelle prossime ore e nella giornata di domani, vista la permanenza dell’allerta di Protezione civile per vento forte”, dichiara l’assessore alla Sicurezza Elena Negretti.

Gli interventi di oggi

Gli interventi odierni della polizia locale e della protezione civile. Via Brambilla chiusa questo pomeriggio per la messa in sicurezza di un ponteggio in seguito alla caduta di una pianta. Rimane consentito il transito dei pedoni. Le auto possono arrivare fino all’intersezione con via Ortelli.

Si segnalano inoltre gli interventi in seguito alla caduta di una pianta su un’auto in via Zezio, intorno alle 7,45. In via Ferrari la caduta su un’auto di coperture in lamiera poco prima delle 11. Alle 8,30 in via Briantea – incrocio via Ciceri: istituito il senso unico alternato per un albero pericolante, poi potato dai Vigili del fuoco . Verso le 9,15, lungo Lario Trieste temporaneamente chiuso dall’intersezione con viale Geno a piazza De Gasperi per il recupero di tegole cadute. Poco prima di mezzogiorno, alle 11,50 via Torno, chiusa per mezz’ora per consentire ai vigili del fuoco il taglio di piante pericolanti. Inoltre alle 14, chiusa temporaneamente via Parravicino per un tubo in lamiera pericolante.

Colpita anche la Biblioteca Paolo Borsellino

Le forti raffiche di vento di oggi, hanno anche divelto la struttura di protezione dell’impianto di riscaldamento presente sul tetto della Biblioteca Paolo Borsellino. Per liberare via Volta dalle lamiere presenti sulla strada, intorno alle 5,30 di questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco. L’impianto di riscaldamento della Biblioteca è stato spento. Per allerta meteo, nella giornata di domani, 2 febbraio, la sala studio al primo piano verrà chiusa al pubblico. Resta invariato l’accesso per la restituzione e il prestito librario.



Rileggi ieri: Forti raffiche di vento su Como e provincia

Rileggi oggi: Forti raffiche di vento, super lavoro per i vigili del fuoco