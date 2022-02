Elezioni Como, ora è ufficiale. Civitas, la lista cittadina di Bruno Magatti, ex assessore di Palazzo Cernezzi e che in consiglio comunale è rappresentata dal consigliere Guido Rovi, non entrerà a far parte della coalizione di centrosinistra. Lo strappo si è consumato ieri durante la riunione decisiva per definire il perimetro della coalizione stessa in vista delle elezioni amministrative nel capoluogo.

Elezioni Como, Civitas esce dalla coalizione di centrosinistra

“Punti di vista difformi e una distanza della quale abbiamo preso atto”, commenta Bruno Magatti. “Abbiamo discusso del documento di programmazione avanzando tre temi fondamentali per noi” spiega ancora. “Le questioni che riguardano i servizi sociali, la gestione pubblica dei beni culturali e monumentali. E poi i bisogni dei cittadini a partire dagli asili nido. Su questi temi sono emersi punti di vista differenti”.

Diversità e tensioni tra Civitas e il resto della compagine di centrosinistra iniziate fin dalla scelta del candidato sindaco della coalizione, ossia Barbara Minghetti, attuale consigliere comunale di Svolta Civica e ora sfociate nel documento che diventerà il programma elettorale.

“La nostra porta resta aperta – commenta Tommaso Legnani, segretario cittadino del Pd – Non soltanto per Civitas ma anche per il Movimento 5 Stelle che dai prossimi giorni coinvolgeremo nella discussione. Siamo soddisfatti – aggiunge – Per essere riusciti a condividere il documento programmatico con le altre forze politiche del centrosinistra sottoscritto da Partito Democratico, Svolta Civica, Europa Verde, Agenda 2030 e Como Comune”.

Como Comune, aggregato di forze politiche che unisce tra gli altri Articolo Uno, Partito Socialista Italiano e Sinistra Italiana, deve però dare ancora formalmente il via libera alla candidatura di Minghetti. “Via libera – dice Legnani – che potrebbe arrivare già nelle prossime ore”.

“Prendiamo atto della decisione di Civitas – è il commento che arriva da Europa Verde – Una decisione che non condividiamo, perché da sempre abbiamo auspicato la costruzione di una coalizione ampia e solida su un progetto comune – e concludono – Ci auguriamo il perimetro si allarghi presto anche formalmente alle altre forze che hanno già condiviso sforzi e impegno”.

Elezioni Como, futuri scenari

Ora resta da capire se la lista Civitas correrà sola o meno. Tra le ipotesi la possibilità che il Movimento 5 Stelle si presenti diviso alle urne. La corrente guidata dal deputato Giovanni Currò è favorevole ad allearsi con i dem. Quella che fa capo ai consiglieri regionale Raffaele Erba e comunale Fabio Aleotti sarebbe vicina a Civitas.