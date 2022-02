Covid, la curva scende: calano i contagi e diminuisce l’incidenza negli ultimi sette giorni. Rallenta la corsa del virus in provincia di Como secondo i dati dell’ultimo monitoraggio di Ats Insubria.

Covid, la curva scende

Nella settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio sono stati registrati 6.411 nuovi positivi al Covid, rispetto ai 9.740 dei sette giorni precedenti. Cala – come detto – anche il dato relativo all’incidenza: il numero di positivi ogni 100mila abitanti in provincia di Como passa da 1.659 a poco più di mille, 1.092 il dato esatto.

Covid, la curva scende. Parla di “più che moderato ottimismo” il direttore sanitario dell’Ats Insubria Giuseppe Catanoso nel presentare i dati del monitoraggio settimanale. “La discesa della curva sta prendendo una buona piega – ha aggiunto – assistiamo a una modesta riduzione del numero di contagi”.

La positività per fasce di età evidenzia come la categoria più colpita dall’infezione in questo momento resta quella degli under 49 seguita seguiti dai minori di 12 anni. Cala il contagio nella fascia tra i 12 e i 17 anni. “Numeri – ha sottolineato ancora Catanoso – che lasciano intuire come la fase infettiva si sia arrestata nelle fasce d’età scolastiche”.

Scuola e Covid

Calano dunque i contagi anche nelle scuole del territorio comasco. Nel report diffuso da Ats Insubria che riguarda la settimana dal 24 al 30 gennaio, sono 476 le classi in quarantena, erano 667 nel precedente report. Si abbassa anche il numero di contagi tra studenti, docenti e altri operatori scolastici che passa da oltre 13mila a 9067 degli ultimi sette giorni.

Il maggior numero di alunni costretti a stare a casa frequenta le scuole dell’infanzia e le elementari mentre il dato diminuisce passando alle medie e alle superiori.

LEGGI ANCHE Vaccino per bambini 5-11 anni, nel fine settimana accesso libero all’hub di via Napoleona