Lunedì 7 febbraio alle 20.30 debutta “Note in Espansione” la nuova trasmissione di Etv che ha un’unica grande protagonista: la musica. Un viaggio che parte dalle sale di registrazione e che arriva nelle case dei telespettatori. Un racconto che si snoderà attraverso le esperienze di artisti emergenti e ospiti molto conosciuti al grande pubblico da Dario Vergassola a Neri Marcorè, da Rocco Tanica a Francesco Mandelli solo per citarne alcuni. La conduzione è affidata a Joere Olivo, un altro volto noto nel panorama musicale. Comasco, 33anni, ha studiato al conservatorio “Giuseppe Verdi”, alle spalle ha già un bagaglio di esperienze con i big della canzone italiana ma non solo.

Curiosità, aneddoti, esperienze, esibizioni, c’è questo e molto altro nella nuova trasmissione di Etv.

“Sono emozionato per me è un nuovo percorso che inizia – ha spiegato il conduttore – non si tratta solo di stare in studio, vedere come nasce un brano, ma anche di valorizzare il territorio che vanta sale prove e di registrazione di grande livello. Vedremo gli spazi, gli strumenti, parleremo con i musicisti, entreremo nel loro mondo”.

Doppio appuntamento su Etv con “Note in Espansione” il lunedì sera alle 20.30 e la domenica mattina alle 8.30. E’ tutto pronto, è ora di alzare il volume.