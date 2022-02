Non si ferma in Lombardia la conta delle vittime del Coronavirus. Secondo l’ultimo bolletino sul contagio, in regione nelle ultime 24 ore, a fronte di 145.872 tamponi effettuati i nuovi casi sono 14.989. Il tasso di positività rimane quindi stabile al 10,2%.

Anche oggi il segno meno precede il dato sui ricoveri. Sono 218 i pazienti in terapia intensiva (-11 rispetto a ieri) e 2.899 quelli nei reparti ordinari (-71 rispetto a ieri).

Più che raddoppiati invece i decessi. Ieri erano 50, oggi 125. Un numero che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 37.416.



I nuovi casi per provincia

Milano: 4.649 di cui 1.754 a Milano città;

Bergamo: 1.209;

Brescia: 1.910;

Como: 866;

Cremona: 677;

Lecco: 324;

Lodi: 354;

Mantova: 908;

Monza e Brianza: 1.079;

Pavia: 783;

Sondrio: 230;

Varese: 1.458

